Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 27 января 2026Силовые структуры

Избиение российского депутата «на почве общественного долга» дошло до суда

В Бердске осудят депутата, ударившего коллегу «на почве общественного долга»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В суд Бердска (Новосибирская область) поступило уголовное дело в отношении 44-летнего депутата, который обвиняется в избиении коллеги на заседании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

В отношении народного избранника возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга»).

По версии следствия, инцидент произошел 25 июня 2025 года. Депутаты находились на заседании комитета Совета депутатов Бердска и обсуждали запросы избирателей. В этот момент между двумя коллегами возник конфликт «на почве выполнения общественного долга», в ходе которого один из них ударил другого по голове.

Вред здоровью пострадавшего оценили как легкий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Россиянин попался после изнасилования несовершеннолетней

    Бывший президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

    Продюсер заявил о торможении в развитии Стаса Михайлова

    Россия удержала лидерство по экспорту одного товара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok