Избиение российского депутата «на почве общественного долга» дошло до суда

В Бердске осудят депутата, ударившего коллегу «на почве общественного долга»

В суд Бердска (Новосибирская область) поступило уголовное дело в отношении 44-летнего депутата, который обвиняется в избиении коллеги на заседании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

В отношении народного избранника возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга»).

По версии следствия, инцидент произошел 25 июня 2025 года. Депутаты находились на заседании комитета Совета депутатов Бердска и обсуждали запросы избирателей. В этот момент между двумя коллегами возник конфликт «на почве выполнения общественного долга», в ходе которого один из них ударил другого по голове.

Вред здоровью пострадавшего оценили как легкий.