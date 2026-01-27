Реклама

07:10, 27 января 2026Забота о себе

Неприятный запах мочи оказался признаком опасных заболеваний

Нефролог Найак: Неприятный запах мочи указывает на инфекцию мочевыводящих путей
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Point3D Commercial Imaging Ltd. / Unsplash

Появление резкого запаха у мочи может указывать на сахарный диабет или развитие инфекции. Об этом рассказали нефролог Адитья Найак и уролог Прадип Рао изданию Indian Express.

По словам Найака, стойкий неприятный запах мочи нередко указывает на инфекцию мочевыводящих путей. Он отметил, что тревожными симптомами также являются жжение при мочеиспускании, частые позывы в туалет, боль внизу живота или в области поясницы. Также иногда может повышаться температура и появляться озноб.

Рао добавил, что изменение запаха мочи не всегда оказывается признаком опасных заболеваний. Например, симптом может быть связан с обезвоживанием, употреблением некоторых продуктов, витаминов или алкоголя. Вместе с тем неприятный запах мочи также может сигнализировать о скрытом сахарном диабете, заболеваниях почек или метаболических нарушениях, особенно если появляется кислый или сладковатый оттенок.

Ранее онколог Марсио Алмейда рассказал, способна ли привычная поза при мочеиспускании спровоцировать развитие рака. Врач подчеркнул что, с точки зрения науки и логики подобное предположение выглядит абсурдно.

