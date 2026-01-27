Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:31, 27 января 2026Спорт

Павел Дуров ответил на поддержку Конора Макгрегора

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что ценит поддержку Конора Макгрегора
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров ответил на слова поддержки под постом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в социальной сети X.

Дуров заявил, что ценит любовь спортсмена, и назвал его братом. Ты — неудержимая сила природы», — подчеркнул он.

26 января Макгрегор встретился с Дуровым и назвал его братом. По его мнению, в мире, «в котором правительства оставляют все меньше свободы, Павел Дуров остается несгибаемой силой, стоящей за Telegram».

Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. Всего за карьеру в ММА он провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это абсолютно неверно». Белый дом спешно опроверг резкий ультиматум Киеву. О чем идет речь?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Премьер Британии спародировал Макрона

    Аэропорт Москвы вернулся к штатной работе на фоне непогоды

    Страны Северной Европы захотели использовать Россию в своих целях

    Скрученный силовиками российский подросток попал на видео

    Появились подробности о смерти бывшего тренера сборной России по футболу

    Рекордную прибыль предсказали сегменту экономики России

    Раскрыта причина нападения россиянина с ножом на жену и 14-летнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok