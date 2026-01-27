Павел Дуров ответил на поддержку Конора Макгрегора

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что ценит поддержку Конора Макгрегора

Основатель Telegram Павел Дуров ответил на слова поддержки под постом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в социальной сети X.

Дуров заявил, что ценит любовь спортсмена, и назвал его братом. Ты — неудержимая сила природы», — подчеркнул он.

26 января Макгрегор встретился с Дуровым и назвал его братом. По его мнению, в мире, «в котором правительства оставляют все меньше свободы, Павел Дуров остается несгибаемой силой, стоящей за Telegram».

Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. Всего за карьеру в ММА он провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.