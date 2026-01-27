Пилот и пассажир сгорели при крушении самолета в лесу

PN: Двое мужчин не выжили в авиакатастрофе на аэродроме Хек-Филд в Австралии

Двое мужчин сгорели в результате авиакатастрофы на аэродроме Хек-Филд в Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

Инцидент произошел около 6 часов утра 27 января на частной взлетно-посадочной полосе в Джейкобс-Уэлле. 73-летний пилот и пассажир не выжили при крушении двухместного самолета Van's RV-8A. Сразу после взлета борт потерял управление и загорелся при столкновении с землей, в результате чего на территории леса рядом с аэропортом начался пожар.

Спасатели устранили возгорание через несколько часов. На данный момент транспортная полиция выясняет цель полета, а также изучает данные черного ящика и с камер видеонаблюдения воздушной гавани.

Ранее медбрат не выжил после попытки фельдшера посадить вертолет. Медику пришлось взять на себя управление вместо пилота.

