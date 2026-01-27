Реклама

17:21, 27 января 2026Культура

Поплавская обвинила Минкульт в либеральном лобби из-за Богомолова

Поплавская: Богомолова назначили в Школу-студию МХАТ из-за либерального лобби
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская подвергла резкой критике назначение режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению Поплавской, глава Минкульта России Ольга Любимова при назначении руководствовалась дружескими связями и либеральной позицией Богомолова.

«Все выглядит так, будто в либеральной команде министра Любимовой действительно очень мало людей, поэтому распихивают по своим или максимально лояльным», — написала она.

Также актриса напомнила, что режиссер уже является худруком Театра на Бронной и театра Романа Виктюка, поэтому она не понимает, зачем «навешивать» ему еще одну ответственную миссию.

Кроме того, Поплавская пожаловалась, что, несмотря на свою патриотическую позицию, поддержку специальной военной операции и помощь Донбассу, она не получает званий и должностей. «Может я в черном списке министерства культуры», — добавила она.

Ранее стало известно, что в Госдуме поддержали позицию выпускников Школы-студии МХАТ по назначению Богомолова. С открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой обратилась группа известных артистов, которые выступили против назначения режиссера и супруга Ксении Собчак на должность.

