Премьер Британии спародировал Макрона

Премьер-министр Британии Стармер спародировал Макрона в очках

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер спародировал президента Франции Эммануэля Макрона в очках. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте.

На видеоролике британский премьер надевает темные солнцезащитные очки и приветствует аудиторию словом Bonjour с отсылкой на французского лидера.

20 января Эммануэль Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках и сделал заявление о мире, который лишился привычных правил. Президент Франции в ходе выступления обвинил США в открытом намерении ослабить и подчинить Европу.

Позднее президент США Дональд Трамп высмеял Макрона за его очки и подчеркнул, что ему нравится французский лидер, даже если в это трудно поверить.