Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:52, 27 января 2026Мир

Премьер-министр Финляндии неожиданно высказался о Путине

Iltalehti: Премьер-министр Финляндии Орпо выразил желание встретиться с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что был бы не против посидеть за одним столом с президентом РФ Владимиром Путиным. Он неожиданно высказался о российском лидере в интервью газете Iltalehti.

«На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло», — говорится в статье.

При этом, отметил Орпо, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно, и в какой-то момент государства Европы должны начать переговоры с Россией, так как от нее зависит мир на Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к согражданам упомянул отношения с Россией. Политик заявил, что отношения с Москвой «изменились навсегда» и пообещал сделать «все возможное» для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «А нас просят этого не делать». Путин рассказал о нелогичной просьбе к России

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Премьер-министр Финляндии неожиданно высказался о Путине

    Министр США опубликовал изображение с Трампом и был раскритикован

    Стоматолог рассказал о связи кариеса с болезнями сердца

    В Госдуме предложили вдвое увеличить один штраф для чиновников

    Microsoft не удалось решить проблему Windows 11

    Внешность жены Безоса на новых фото оценили в сети фразой «когда-то она была красивой»

    Россия опередила Польшу и Китай по сексуальной распущенности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok