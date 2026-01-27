Премьер-министр Финляндии неожиданно высказался о Путине

Iltalehti: Премьер-министр Финляндии Орпо выразил желание встретиться с Путиным

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что был бы не против посидеть за одним столом с президентом РФ Владимиром Путиным. Он неожиданно высказался о российском лидере в интервью газете Iltalehti.

«На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло», — говорится в статье.

При этом, отметил Орпо, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно, и в какой-то момент государства Европы должны начать переговоры с Россией, так как от нее зависит мир на Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к согражданам упомянул отношения с Россией. Политик заявил, что отношения с Москвой «изменились навсегда» и пообещал сделать «все возможное» для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.