Раскрыт неэффективный и при этом популярный метод профилактики простуды

Врач Рамос: Если одеваться на улицу как можно теплее, все равно можно заболеть

Врач Антонио Рамос заявил, что если при выходе на улицу одеваться как можно теплее, то все равно можно заболеть. Об этом неэффективном и при этом популярном методе профилактики простуды он высказался в разговоре с изданием Infosalus.

По словам Рамоса, ОРВИ возникает исключительно из-за контакта с патогенами. Именно поэтому нельзя заболеть, если выйти на улицу с мокрыми волосами или ходить босиком по холодному полу, подчеркнул он.

Тем не менее косвенно на развитие простуды низкие температуры все же влияют, добавил специалист. На холоде, по его словам, сосуды слизистой оболочки дыхательных путей сужаются, из-за чего снижается эффективность их очищения, и частичное ослабляется местный иммунитет. Сочетание этих факторов приводит к тому, что патогенам становится легче проникнуть в организм и размножаться там.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов призвал не переносить простуду на ногах. В противном случае, утверждает он, могут возникнуть серьезные осложнения.