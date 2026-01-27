Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 27 января 2026Забота о себе

Раскрыт неэффективный и при этом популярный метод профилактики простуды

Врач Рамос: Если одеваться на улицу как можно теплее, все равно можно заболеть
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Врач Антонио Рамос заявил, что если при выходе на улицу одеваться как можно теплее, то все равно можно заболеть. Об этом неэффективном и при этом популярном методе профилактики простуды он высказался в разговоре с изданием Infosalus.

По словам Рамоса, ОРВИ возникает исключительно из-за контакта с патогенами. Именно поэтому нельзя заболеть, если выйти на улицу с мокрыми волосами или ходить босиком по холодному полу, подчеркнул он.

Материалы по теме:
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
Влияние сезонных вирусов на сосуды.Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023

Тем не менее косвенно на развитие простуды низкие температуры все же влияют, добавил специалист. На холоде, по его словам, сосуды слизистой оболочки дыхательных путей сужаются, из-за чего снижается эффективность их очищения, и частичное ослабляется местный иммунитет. Сочетание этих факторов приводит к тому, что патогенам становится легче проникнуть в организм и размножаться там.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов призвал не переносить простуду на ногах. В противном случае, утверждает он, могут возникнуть серьезные осложнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это абсолютно неверно». Белый дом спешно опроверг резкий ультиматум Киеву. О чем идет речь?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Рост цен в Москве оказался минимальным среди всех регионов России

    Премьер Британии спародировал Макрона

    Аэропорт Москвы вернулся к штатной работе на фоне непогоды

    Страны Северной Европы захотели использовать Россию в своих целях

    Скрученный силовиками российский подросток попал на видео

    Появились подробности о смерти бывшего тренера сборной России по футболу

    Рекордную прибыль предсказали сегменту экономики России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok