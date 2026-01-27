Реклама

Россия
12:07, 27 января 2026Россия

Раскрыты боеснаряжение и дальность атакующих Россию беспилотников ВСУ

RT: Чаще всего ВСУ запускают по России беспилотники самолетного типа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Чаще всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотные аппараты самолетного типа. Дальность полета и боеснаряжение атакующих Россию дронов раскрыли бойцы отряда «БАРС-Курск», входящего в группировку войск «Север» в беседе с RT.

По данным издания, ВСУ запускают в сторону России разведывательные дроны типа «Лелека-100» и «Фурия», которые могут преодолевать расстояния до 100-200 километров, ударные дроны-камикадзе типа «Бобер», предназначенные для поражения целей на дальности до 1000 километров, оснащенные автопилотом и кумулятивной боевой частью для нанесения ударов по инфраструктуре.

Нередко встречаются беспилотники «Валькирия», А-2 «Синица», советский ТУ-141 «Стриж», турецкий «Байрактар» ТВ-2, а также БПЛА Mugin 5 PRO, Uj-22 Airborne и барражирующий боеприпас Switchblade 600.

Как отмечают российские военные, существуют аналоги, которые производит сам противник. Самые распространенные из них — БПЛА самолетного типа с боевой частью от 60 до 120 килограммов. Их дальность достигает 800-2000 километров. Наиболее дальние беспилотники — PD-2 (1000-1100 километров), Raybird-3 (2000 километров) и One 150 (до 2000 километров), а также «Лютый» (1050 километров), размах крыльев которого достигает 7 метров.

«А вообще разнообразие большое, встречается много чего. (...) Наша задача — не пропустить врага на курскую землю и вглубь регионов России. На нашем счету много сбитий. Запомнился крупный дрон ["Лютый"], который был больше на кукурузник похож. Он очень крупный, боевая начинка у него очень серьезная. Попадание было в хвост и топливный отсек», — рассказал один из бойцов в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны в ночь на 27 января сбила 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов сбили над Курской областью.

