Российский ученый разработал формулу для нерешаемой загадки математики

Российский ученый Ремизов разработал решение 190-летней загадки математики

Российский математик Иван Ремизов разработал общую формулу для решения уравнений, которые описывают основополагающие природные процессы. Это задача считалась нерешаемой с XIX века. Об этом заявила пресс-служба НИУ ВШЭ.

Сообщается, что ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН сделал значительный прорыв в теории дифференциальных уравнений.

«Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики», — сообщили в учебном заведении.

В пресс-службе пояснили, что дифференциальные уравнения второго порядка — научный инструмент, который используется в различных областях: от колебаний маятника до изучения траекторий движения планет.

Уточняется, что универсальной формулы для решения таких уравнений не существовало с 1834 года.

