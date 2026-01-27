Реклама

Наука и техника
15:05, 27 января 2026Наука и техника

Российский ученый разработал формулу для нерешаемой загадки математики

Российский ученый Ремизов разработал решение 190-летней загадки математики
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Undrey / Shutterstock / Fotodom

Российский математик Иван Ремизов разработал общую формулу для решения уравнений, которые описывают основополагающие природные процессы. Это задача считалась нерешаемой с XIX века. Об этом заявила пресс-служба НИУ ВШЭ.

Сообщается, что ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН сделал значительный прорыв в теории дифференциальных уравнений.

«Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики», — сообщили в учебном заведении.

В пресс-службе пояснили, что дифференциальные уравнения второго порядка — научный инструмент, который используется в различных областях: от колебаний маятника до изучения траекторий движения планет.

Уточняется, что универсальной формулы для решения таких уравнений не существовало с 1834 года.

Ранее стало известно, что Россия намерена внедрить в войска цифровой инструмент для принятия решений на основе искусственного интеллекта. Разработка получила название «Свод».

