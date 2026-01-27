Реклама

22:30, 27 января 2026Спорт

СКА проиграл пятый матч подряд

СКА проиграл ярославскому «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

СКА проиграл пятый матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27 января клуб из Санкт-Петербурга уступил ярославскому «Локомотиву» дома со счетом 1:3. На первой минуте встречи отличился игрок гостей Максим Шалунов, на 34-й отрыв увеличил Александр Радулов. На последней минуте основного времени Шалунов оформил дубль. Спустя несколько секунд СКА отквитал одну шайбу, она на счету Рокко Гримальди.

СКА потерпел пятое поражение кряду. Последняя победа команды Игоря Ларионова датируется 14 января — тогда армейцы обыграли «Шанхайских Драконов» со счетом 5:2.

После 48 матчей регулярного чемпионата СКА с 53 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» с 69 очками в 51 матче лидирует на Западе.

26 января стал известен первый участник плей-офф нынешнего сезона КХЛ. Им стал магнитогорский «Металлург».

