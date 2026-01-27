Сотрудник заповедника попался медведю во время переписи тигров

В Индии медведь ранил сотрудника заповедника, который занимался переписью тигров

В Индии медведь напал на сотрудника заповедника тигров Амрабад. Об этом пишет Times of India.

Медведь набросился Удутанури Сайлу, когда тот занимался переписью тигров в парке. Мужчине удалось спастись от животного и выбраться из леса. Его доставили в больницу с незначительными травмами руки.

Сайлу стал вторым человеком, на которого напал медведь в этом районе. Ранее в тот же день в лесу животное набросилось на местного жителя. Он смог от него отбиться палкой.

Инцидент с Сайлу произошел всего через несколько дней, после того как в том же заповеднике не стало 24-летнего Дасари Шринивасы. Молодой сотрудник Амрабада упал в обморок, пока искал тигров для переписи. Врачи установили, что у него остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что в Индии медведи растерзали двух пожилых мужчин в одном районе штата Мадхья-Прадеш за неделю. В последнее время хищники стали часто пробираться в поселения в поисках пищи.

