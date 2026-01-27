Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:40, 27 января 2026Из жизни

Сотрудник заповедника попался медведю во время переписи тигров

В Индии медведь ранил сотрудника заповедника, который занимался переписью тигров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Индии медведь напал на сотрудника заповедника тигров Амрабад. Об этом пишет Times of India.

Медведь набросился Удутанури Сайлу, когда тот занимался переписью тигров в парке. Мужчине удалось спастись от животного и выбраться из леса. Его доставили в больницу с незначительными травмами руки.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
Японию охватило нашествие медведей.Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
26 сентября 2025
Свирепый медведь-шатун растерзал шесть жителей тихой деревни. С ним не могли справиться солдаты. Как это удалось охотнику-пьянице?
Свирепый медведь-шатун растерзал шесть жителей тихой деревни.С ним не могли справиться солдаты. Как это удалось охотнику-пьянице?
15 декабря 2025

Сайлу стал вторым человеком, на которого напал медведь в этом районе. Ранее в тот же день в лесу животное набросилось на местного жителя. Он смог от него отбиться палкой.

Инцидент с Сайлу произошел всего через несколько дней, после того как в том же заповеднике не стало 24-летнего Дасари Шринивасы. Молодой сотрудник Амрабада упал в обморок, пока искал тигров для переписи. Врачи установили, что у него остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что в Индии медведи растерзали двух пожилых мужчин в одном районе штата Мадхья-Прадеш за неделю. В последнее время хищники стали часто пробираться в поселения в поисках пищи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    «По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

    В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Россиянин попался после изнасилования несовершеннолетней

    Бывший президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok