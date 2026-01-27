В Китае не захотели помочь российской компании обойти санкции

Bloomberg: Проект «Норникеля» по строительству медного завода в Китае срывается

Крупнейший проект российской компании «Норникель» по строительству в Китае медного завода находится под угрозой срыва, потому что предполагавшийся китайский партнер из него вышел, а найти нового пока не удается. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Глава компании Владимир Потанин анонсировал перенос части мощностей из Норильска в Китай в апреле 2024 года. Тогда он объяснил, что новая площадка нужна для обхода введенных с 2022 года западных санкций, влияющих на финансовое состояние предприятия.

Российский завод сталкивается с трудностями в расчетах, отказах от поставок, необходимостью делать скидки на металл и создавать товарные запасы. Отказ американских и британских бирж от приема цветных металлов из России и высокая стоимость услуг посредников привела к потере «Норникелем» до 20 процентов от своего досанкционного дохода.

Уход в Китай снял бы вопрос взаиморасчетов и упростил обход санкций. Кроме того, компания решила бы и экологический вопрос, поскольку построенный в Норильске в 1949 году завод требует модернизации из-за вредных выбросов. Два года назад ожидалось, что его закроют в 2027-м.

Взамен «Норникель» хотел построить предприятие в порту Фанчэнган в Гуанси-Чжуанском автономном районе мощностью 500 тысяч тонн меди в год. Если договориться с другим партнером не получится, то компании придется обратиться в правительство за разрешением продлить работу фабрики, расположенной за Полярным кругом.

В декабре Потанин назвал уходящий 2025 год прорывным для российского бизнеса, поскольку у того появилась возможность выхода на другие рынки. Он поблагодарил президента страны Владимира Путина и правительство за то, что они уделяют время созданию для предпринимателей «различного рода союзов», и подчеркнул, что такого прогресса в восприятии России как интересного партнера на международном рынке еще не было.