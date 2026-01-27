Реклама

16:21, 27 января 2026Россия

В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

Экс-помощница Гладкова Мангушева в день смерти приехала на похороны матери
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @belka_vera

Экс-помощница глав Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева в день своей смерти приехала в Астрахань на похороны матери. Об этом сообщила пресс-служба астраханского губернатора в Telegram.

По официальным данным, Елизавета Мангушева не справилась с продолжительной болезнью и 25 января ее сердце остановилось. 26 января ее 38-летняя дочь Вера Мангушева прилетела в родной город на прощание с матерью. В тот же день стало известно о ее смерти.

Вера Мангушева родилась и выросла в Астрахани. Там она работала продюсером и ведущей программ в редакции местной ГТРК «Лотос», была помощником астраханского губернатора. В начале специальной военной операции она находилась в Белгородской области, где тоже работала помощником регионального главы Вячеслава Гладкова. В последние два года Мангушева проживала в Москве, занимала должность помощника генерального директора по связям с общественностью в АНО «Диалог Регионы».

Гладков сообщил о смерти своей бывшей помощницы 26 января. Причину произошедшего чиновник не уточнил. По словам губернатора, Мангушева работала с ним почти четыре года.

Ранее стало известно о смерти помощника главы Грайворонского округа Белгородской области Тимофея Тайлокова из-за удара Вооруженных сил Украины.

