В Китае нашли подвох в словах Путина о взносе в Совет мира

Sohu: Путин преподнес США подарок с подвохом, говоря о взносе в Совет мира

Президент России Владимир Путин преподнес Соединенным Штатам «подарок с подвохом». Таким образом китайские аналитики портала Sohu прокомментировали готовность РФ направить миллиард долларов в созданный американским президентом Дональдом Трампом Совет мира.

Как отмечают обозреватели, глава России предложил передать средства на условии, в котором кроется подвох — миллиард долларов будет перечислен из замороженных активов РФ.

«Если Трамп примет миллиард долларов, это означает, что США должны юридически признать тот факт, что эти деньги по-прежнему принадлежат России. Только владелец активов имеет право решать, как им распоряжаться. Это коренным образом разрушит правовые и моральные основы тех людей на Западе, кто выступает за прямую конфискацию российских активов», — подчеркивается в публикации.

Ранее Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в Совет мира. Он отметил, что Россия готова направить в новую организацию один миллиард долларов из активов, замороженных предыдущей американской администрацией.