В России ответили на критику в адрес крейсера «Адмирал Кузнецов»

Депутат Колесник: Имя «Адмирал Кузнецов» дадут подводной лодке или кораблю

Время авианосцев уже прошло, и в российском военно-морском флоте появились другие, более современные средства вооружения, рассказал депутат Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Стив Балестриери сообщил, что крейсер «Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец — был изначально обречен и представляет собой дымящуюся груду обломков, отправляющуюся на металлолом. По его словам, Россия, вероятно, покончит с палубной авиацией как минимум на десятилетие.

По словам депутата, уже давно было решено, что имя «Адмирал Кузнецов» дадут какой-либо подводной лодке или надводному кораблю, поскольку время авианосцев прошло. По его словам, их сейчас применяют в основном для психологического воздействия на противника.

«Сейчас авианосные группы для России не представляют опасности, потому что они уничтожаются ракетами из подводных лодок. Есть специальная подводная лодка, которая называется "убийца авианосцев". Они делают это очень быстро. Авианосец — это шикарная мишень для ракет с нынешней точностью попадания», — объяснил Колесник.

Парламентарий отметил, что автор статьи журнала 19FortyFive Балестриери и другие подобные авторы, пишущие на эту тему в подобном ключе, не разбираются в современном военно-морском флоте. Он также подчеркнул, что если западные авианосцы приблизятся к берегам России, то именно они и превратятся в груду металла.

В октябре прошлого года тот же автор счел проданный Россией Индии авианосец «Адмирал Горшков» нафталиновым шариком.

В сентябре западный журнал Military Watch Magazine отмечал, что Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации.