09:42, 27 января 2026

Виктория Боня показала фото 20-летней давности

Екатерина Ештокина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фото 20-летней давности. Данный кадр появился в ее Telegram-канале.

46-летняя знаменитость продемонстрировала кадр, сделанный в ее 26-летнем возрасте. На нем она позировала в белом пуховике с капюшоном, декорированным мехом. При этом звезда позировала с завитыми в легкие локоны волосами и макияжем в нейтральных тонах.

«Вы помните меня такой?» — подписала она.

Ранее в январе Виктория Боня ответила на обвинения в увеличении ягодиц словами «это генетика, смиритесь». Одна из подписчиц предположила, что звезда якобы увеличила формы посредством операции.

