09:17, 27 января 2026Россия

Володин обратился к россиянам в день полного снятия блокады Ленинграда

Володин: Снятие блокады Ленинграда — великий подвиг народа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к россиянам в день полного снятия блокады Ленинграда. Сообщение, посвященное памятной дате, он опубликовал в Telegram.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Ее жертвами стали свыше миллиона человек, напомнил политик. Оборона Ленинграда стала символом человеческой стойкости перед лицом постоянных обстрелов и бомбежек, подчеркнул Володин.

Россияне должны делать все, чтобы быть достойными этого подвига, заявил спикер нижней палаты. Нужно защищать историческую правду о событиях тех дней, подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил Финляндии о ее роли в блокаде Ленинграда. Он указал, что в годы Великой Отечественной войны страна была союзником Третьего рейха.

