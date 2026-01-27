Реклама

10:40, 27 января 2026Забота о себе

Врач дал простой совет часто испытывающим изжогу людям

Гастроэнтеролог Салхаб посоветовал для уменьшения изжоги гулять после еды
Екатерина Улитина
Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб порекомендовал после еды отправляться на прогулку, чтобы улучшить работу пищеварительной системы. Простой совет часто испытывающим изжогу людям он дал в разговоре с Indian Express.

Специалист отметил, для уменьшения изжоги и кислотного рефлюкса после приема пищи нельзя ложиться или сидеть без движения. По его словам, любая активность, даже десятиминутная медленная прогулка, помогает остаткам пищи и желудочной кислоте быстрее вывестись из желудка. «Ходьба также помогает продвигать пищу и отходы по толстой кишке», — пояснил врач.

Салхаб добавил, что легкая физическая активность после еды также способствует улучшению пищеварения и снижает вздутие. При этом в положении сидя или лежа пищеварение замедляется, а содержимое желудка может вновь попадать в пищевод, что и вызывает изжогу.

Ранее врач-инфекционист Вера Сережина предупредила, что домашний туалет может быть опасен для людей с ослабленным иммунитетом. По ее словам, это объясняется тем, что в уборной постоянно присутствуют условно-патогенные микроорганизмы.

