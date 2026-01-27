Жена Эрнста поддержала назначение Богомолова ректором Школы-студии МХАТ

Софья Эрнст: Богомолов справится с развитием традиций на посту ректора

Актриса и выпускница Школы-студии МХАТ Софья Эрнст, жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста, поддержала назначение режиссера Константина Богомолова на пост ректора актерского учебного заведения. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя принципов "русского психологического театра". [...] Он впитывал традиции не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо», — объяснила Эрнст.

Актриса подчеркнула, что «важно заниматься не консервированием традиций, а их развитием и интеграцией в современность, с чем Константин Богомолов безусловно справится».

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ обратились с открытым письмом к главе министерства культуры России Ольге Любимовой. Известные артисты-мхатовцы выступили против назначения Богомолова на пост ректора студии. О назначении Богомолова стало известно в пятницу, 23 января.