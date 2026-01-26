Выпускники МХАТа выступили против назначения Богомолова ректором

Выпускники Школы-студии МХАТ обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой. Текст письма опубликовали многие известные артисты, имеющие отношение к учебному заведению.

Мхатовцы выступили против назначения режиссера Константина Богомолова на пост ректора легендарной актерской школы. О том, что он занял место ректора Школы-студии МХАТ после ухода из жизни Игоря Золотовицкого, стало известно в пятницу, 23 января. При этом с 2019 года Богомолов является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а с 2024-го — Сцены «Мельников».

Актеры выступили за сохранение традиций

Артисты, для которых Школа-студия МХАТ является альма-матер, выступили за сохранение традиций, связанных с выбором ректора. По их мнению, Богомолов не подходит на эту роль, так как не окончил это учебное заведение.

Выбор этой кандидатуры категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории отрывок из открытого письма

В письме указано, что основа преемственности «заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра», подробно сформулированных в трудах режиссера Константина Станиславского, поэтому «преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ». Артисты напомнили, что предшественники Богомолова — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский, Игорь Золотовицкий — были выходцами из Школы-студии МХАТ. Кроме того, человек, занимающий эту должность, по традиции выбирается «всем мхатовским сообществом».

Традиции есть неотъемлемая часть русского психологического театра. Соблюдая их, мы сохраняем то наследие, которое оставили нам наши предшественники. <...> Нарушение этих традиций ведет к разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению нашего семейного прошлого, допустить которое не представляется нам возможным отрывок из открытого письма

Кроме того, в письме отмечается, что другие выдающиеся московские театральные школы «строго хранят свои традиции». В ситуации же со Школой-студией МХАТ речь идет о «наследии одной из самых известных театральных школ мира, школы Станиславского и Немировича-Данченко».

В связи с изложенным в письме артисты призвали главу Минкульта рассмотреть на должность ректора кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны со Школой-студией МХАТ и «не противоречат этическим принципам основателей школы художественного театра».

Актриса и доцент кафедры актерского мастерства ВГИК дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой Юлия Меньшова также высказалась против назначения Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Прошу внимания нашего министра к этому обращению. Как выпускница Школы-студии МХАТ, которую закончили и мои родители Юлия Меньшова актриса, телеведущая

Богомолова назвали извращенцем

Певица Виктория Цыганова раскритиковала кандидатуру Богомолова на эту должность. «Худшей кандидатуры и не придумаешь», — написала она в своем Telegram-канале. Артистка также высказала предположение, что пост ректора Школы режиссер мог получить благодаря своей супруге, журналистке Ксении Собчак.

Мы буквально наблюдаем закат цивилизации. Психи-извращенцы становятся ректорами и воспитывают новые поколения Виктория Цыганова певица

До того как стало известно о новом назначении Богомолова, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин опубликовал пост с критикой режиссера.

Богомолов — известный в театральном мире извращенец и большой любитель пошлятины Виталий Бородин глава ФПБК

Так он отреагировал на видео одной из зрительниц спектакля, поставленного Богомоловым. Та пожаловалась на «сбой ориентации в постановке» и присутствие в качестве персонажей представителей ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).