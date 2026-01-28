Реклама

19:24, 28 января 2026Спорт

41-летняя россиянка вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде

41-летняя россиянка Звонарева вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российская теннисистка Вера Звонарева, выступающая в паре с японкой Эной Сибахарой, вышла в полуфинал Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/4 финала спортсменки обыграли австралиек Кимберли Бирелл и Талию Гибсон. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:4, 6:7, 7:5 в пользу 41-летней россиянки и 27-летней японки. Спортсменки провели на корте 2 часа 50 минут.

За выход в финал Звонарева и Сибахара поборются с бельгийкой Элизе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай. Матч пройдет 29 января.

Звонарева выиграла 28 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) — 12 в одиночном и 16 в парном разряде. Она также три раза становилась победительницей турниров Большого шлема в парном разряде, дважды выходила в финал мэйджоров в одиночке, а в 2008 году взяла бронзу на Олимпиаде в одиночном разряде.

