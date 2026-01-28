Реклама

Артемий Лебедев назвал запрет Telegram самой большой глупостью на свете

Блогер Лебедев назвал очень плохой новость об ограничении работы Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новости о том, что работа мессенджера Telegram ограничивается в России. На эту тему он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя заявление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артема Шейкина о том, что работу Telegram в России ограничивают с лета 2025 года, Лебедев назвал эту новость очень плохой. Он также добавил, что негативно оценивает планы заблокировать мессенджер в России.

«Запрет Telegram — это, конечно, была бы самая большая несусветная глупость на свете. (...) Запрещать то, что хорошо работает, то, что удобно людям, чем люди пользуются, — это абсолютно бредовая идея», — высказался дизайнер.

Он подчеркнул, что россияне используют Telegram как для личного общения, так и для того, чтобы читать каналы. Блогер также назвал этот мессенджер самым удобным.

Ранее о блокировке Telegram в России высказались в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что новых ограничений работы мессенджера не вводилось.

