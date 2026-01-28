В iPhone появилась новая защита

В iPhone появилась функция, скрывающая местоположение пользователя от операторов

Корпорация Apple добавила в iPhone в ряде стран функцию сокрытия местоположения. На это обратило внимание издание Neowin.

Новую опцию защиты конфиденциальности нашли в третьей бета-версии iOS 26.3, вышедшей для разработчиков и опытных пользователей. В описании говорится, что она «ограничивает точное местоположение» iPhone и таким образом не позволяет операторам связи делиться данными о геолокации с третьими лицами.

Причем опция работает только на смартфонах и планшетах с фирменными модемами C1 и C1X. К ним относятся iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro на базе M5. Также в настоящий момент функция ограничена рядом регионов и операторов: США — Boost Mobile, Великобритания — EE и BT, Германия — Telekom, Таиланд — AIS и True.

«Сотовые сети могут определять местоположение вашего устройства, выявляя, к каким вышкам сотовой связи оно подключается», — объяснили журналисты Neowin. Также они обратили внимание, что новая технология не будет скрывать местоположения пользователя, когда тот совершает звонок по номеру экстренных служб.

В конце января источники Bloomberg предсказали выход ноутбуков MacBook Pro с OLED-дисплеем. Девайсы выйдут до конца 2026 года.