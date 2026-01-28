Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:41, 28 января 2026Наука и техника

В iPhone появилась новая защита

В iPhone появилась функция, скрывающая местоположение пользователя от операторов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Корпорация Apple добавила в iPhone в ряде стран функцию сокрытия местоположения. На это обратило внимание издание Neowin.

Новую опцию защиты конфиденциальности нашли в третьей бета-версии iOS 26.3, вышедшей для разработчиков и опытных пользователей. В описании говорится, что она «ограничивает точное местоположение» iPhone и таким образом не позволяет операторам связи делиться данными о геолокации с третьими лицами.

Причем опция работает только на смартфонах и планшетах с фирменными модемами C1 и C1X. К ним относятся iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro на базе M5. Также в настоящий момент функция ограничена рядом регионов и операторов: США — Boost Mobile, Великобритания — EE и BT, Германия — Telekom, Таиланд — AIS и True.

«Сотовые сети могут определять местоположение вашего устройства, выявляя, к каким вышкам сотовой связи оно подключается», — объяснили журналисты Neowin. Также они обратили внимание, что новая технология не будет скрывать местоположения пользователя, когда тот совершает звонок по номеру экстренных служб.

В конце января источники Bloomberg предсказали выход ноутбуков MacBook Pro с OLED-дисплеем. Девайсы выйдут до конца 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Вылетевший из Вьетнама в Россию самолет подал сигнал бедствия

    Отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине

    Сложивший полномочия сенатор Совфеда отправится на СВО

    Подмосковье выполнило половину месячной нормы по осадкам за сутки

    Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

    Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

    УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok