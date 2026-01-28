Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына россиянин возражал против решения суда

В Москве арестовали мужчину, изрезавшего ножом жену и 14-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ему предъявлено обвинение по статье 30, 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ.

По данным ведомства, с учетом позиции Коптевской межрайонной прокуратуры, суд заключил его под стражу. В судебном заседании обвиняемый возражал против такого решения и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Преступление произошло вечером 26 января в квартире дома в Линейном проезде. Мужчина выпил и не менее четырех раз ударил ножом супругу, а потом нанес не менее восьми ножевых ранений сыну.

