Известная 69-летняя актриса сделала глубокую подтяжку лица и поделилась опытом

69-летняя актриса Джеки Гарри сделала глубокую подтяжку лица и поделилась опытом
Екатерина Ештокина
Джеки Харри

Джеки Харри. Фото: Michael Tullberg / Getty Images

Известная американская актриса, комедиантка и телеведущая Жаклин Ивонн Гарри, более известная как Джеки Гарри, сделала глубокую подтяжку лица и поделилась опытом. Ее комментарий публикует издание Entertainment Tonight (ET).

69-летняя знаменитость призналась, что решалась на хирургическую коррекцию внешности два года. «Когда ты постоянно чего-то так сильно хочешь, ты просто обязана это сделать. И я поняла, что очень этого хотела», — пояснила она.

При этом звезда уточнила, что страдает дисморфофобией, поэтому пластика помогла ей почувствовать себя лучше. «Меня нисколько не волнует мой возраст и то, кто я есть. Это помогает. Подпитывает. Это продвигает меня вперед. Так почему бы и нет?» — добавила она.

В то же время ее хирург Патрик Дэвис уточнил, что подобная операция стоит от 40 до 250 тысяч долларов (от 3 до 19 миллионов рублей).

Ранее в январе 80-летняя популярная певица высказалась о пластике фразой «пережила стольких хирургов!».

