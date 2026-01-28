Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:23, 28 января 2026Наука и техника

Названы оптимальные сроки замены ноутбука

В BGR посоветовали менять ноутбук раз в 5 лет или реже
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Senivpetro / Freepik

Специалисты издания BGR рассказали, как часто нужно менять портативные компьютеры. Материал доступен на сайте медиа.

Журналисты объяснили, что ноутбуки обычно покупают на долгий срок, но компьютеры изнашиваются от ежедневного использования. «Точный срок службы вашего ноутбука будет зависеть от множества факторов, от частоты и целей его использования, а также от того, насколько тщательно вы заботитесь о его работоспособности», — заметили авторы. Опираясь на опыт, они назвали оптимальные сроки обновления компьютера — от 2 до 5 лет.

На ускоренный износ компонентов устройства может повлиять ресурсоемкая работа — например, рендеринг видео или видеоигры. Но при простых задачах — просмотр новостей и соцсетей, работа с текстовым редактором, отправка почты — компьютер не должен перегружаться и прослужит дольше. Авторы отметили, что при аккуратном использовании можно менять девайс реже, чем раз в 5 лет.

В заключение специалисты посоветовали очищать от пыли порты и вентиляционные отверстия портативного компьютера. Также необходимо своевременно обновлять операционную систему (ОС) — апдейты могут включать улучшения, оптимизирующие работу девайса.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что смартфоны нужно менять не чаще, чем раз в 2-3 года, iPhone — 5 лет. Также стоит ориентироваться на ресурс батареи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    В Кремле ответили на заявление о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok