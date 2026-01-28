Реклама

Актера Марка Эйдельштейна заметили на Неделе высокой моды в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lystapp

Журналисты платформы Lyst заметили российского актера, звезду фильма «Анора» Марка Эйдельштейна на Неделе высокой моды в Париже. Видео появилось в TikTok-аккаунте агрегатора.

23-летнего актера запечатлели на показе бренда Saint Laurent. Он предстал перед камерой в коричневом брючном костюме в клетку свободного кроя, белой рубашке с галстуком и лакированных туфлях. Также он выбрал в качестве аксессуара солнцезащитные очки.

В апреле 2025 года Марк Эйдельштейн раскрыл неожиданный факт о костюме Balenciaga с «Оскара».

Известно, что после успеха «Аноры» он подписал контракт с кастинг-агентством в Голливуде William Morris Endeavor. Также артист высказался о своем звании «русского Тимоти Шаламе».

