Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:21, 28 января 2026Мир

Мерц ответил на вопрос о здоровье Трампа

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что у него нет оснований сомневаться в здоровье Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал сообщения в СМИ о том, что здоровье президента США Дональда Трампа вызывает дискуссии среди европейских политиков. Его слова приводит Reuters.

«У меня нет никаких оснований сомневаться в здоровье президента Трампа», — отметил он.

Ранее журнал Politico сообщил, что европейские политики активно обсуждают состояние здоровья Трампа, несмотря на то, что американский лидер недавно говорил о своем отличном здоровье.

В частности, издание утверждает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием президента США. Сам политик назвал публикацию Politico ложью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

    К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

    Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

    Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

    Назван рабочий способ бросить курить вейпы

    Россиянка родила около регистратуры медцентра

    Известный экономист увидел желание Зеленского уничтожить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok