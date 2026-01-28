Реклама

На Украине пожаловались на приближение фронта к одному областному центру

Реуцкий: ВС РФ приближаются к Запорожью, а город фактически стал фронтовым
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском фронте продолжает ухудшаться. Об этом заявил офицер отряда БПЛА украинских войск Константин Реуцкий, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

По его словам, фронт неуклонно приближается к областному центру Запорожье, а наступление российских военных развивается к югу и к востоку от населенного пункта.

«Запорожье уже находится под угрозой. И если ничего не будет сделано, город ждут очень сложные времена», — заключил украинский военный.

Ранее стало известно, что российские войска отбили контратаки Вооруженных сил Украины у Гуляйполя, ключевого города для российского наступления в Запорожье.

