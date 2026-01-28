Реклама

15:39, 28 января 2026

Напавшие на российскую семью в отеле Египта британцы покинули страну

В суде Египта рассмотрели дело о нападении британцев на российскую семью
Алина Черненко

Фото: Colinmthompson / Shutterstock / Fotodom  

В суде Египта рассмотрели дело о нападении британских туристов на многодетную российскую семью в пятизвездочном отеле. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на одну из пострадавших.

Россиянка Юлия рассказала изданию, что заседание состоялось в день вылета ее семьи из африканской страны. При этом вторая сторона на нем не присутствовала. По словам Юлии, британцы покинули Египет в день конфликта, однако их персональные данные есть в деле.

«По итогам заседания муж подписал большое количество документов, но решения суда на руки получить не удалось. Сказали, что этот документ выдают только гражданам Египта», — поделилась с журналистами россиянка.

Как пишет издание, семье пообещали, что дело будет передано в Международный уголовный суд. Сейчас россияне уже вернулись на родину. Они намерены запросить решение суда через российского адвоката консульства в Каире и затем отслеживать движение дела через дипмиссию в Египте или Министерство иностранных дел.

15 британских туристов напали на многодетную российскую семью в отеле Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе 25 января. Они хотели занять лежаки и сбросили их вещи. В ходе конфликта один из британцев начал душить россиянина веревкой.

    
