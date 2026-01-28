Реклама

Наука и техника
11:05, 28 января 2026Наука и техника

НАСА оценило сотрудничество с «Роскосмосом»

РИА Новости: НАСА заявило о бесперебойном сотрудничестве с «Роскосмосом»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kevin Carter / Getty Images

НАСА заявило о бесперебойном сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос» по связанным с Международной космической станцией (МКС) вопросам. Такую оценку РИА Новости привели в американском космическом агентстве.

«Сотрудничество по МКС продолжается бесперебойно, как это было на протяжении всего периода постоянного присутствия наших совместных экипажей в течение более 25 лет», — заявили в НАСА.

Ранее журнал Scientific American заметил, что США пошли на беспрецедентный шаг в отношении России, досрочно доверив управление МКС российской стороне: командир МКС от НАСА астронавт Майк Финк досрочно передал полномочия российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, поскольку одному из членов экипажа американской миссии Crew-11 потребовалась эвакуация.

В декабре Кудь-Сверчков заявил, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» начал работу на МКС.

