Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:18, 28 января 2026Спорт

Олимпийский чемпион назвал уникальное преимущество России перед другими странами

Олимпийский чемпион Васильев назвал военную промышленность преимуществом России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал уникальное преимущество России перед другими странами. Его слова приводит Sport24.

Васильев назвал военную промышленность абсолютным лидером, которая стимулирует развитие гражданских технологий. Россия вышла на первые места по производству зерна — теперь страна бьет рекорды, хотя раньше закупала его за рубежом, — а также лидирует в строительстве атомных станций и других высокотехнологичных отраслях.

Особо чемпион отметил социальную политику: программа материнского капитала уникальна в мире. По его мнению, широкий спектр помощи населению и современное медоборудование в больницах вызывают зависть у многих развитых стран.

Ранее Васильев оценил размер своей пенсии, которая составляет 60 тысяч рублей. Он посчитал, что пять-семь лет назад такая пенсия считалась приличной, но сейчас это маловато.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    В Кремле ответили на заявление о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok