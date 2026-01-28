Олимпийский чемпион Васильев назвал военную промышленность преимуществом России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал уникальное преимущество России перед другими странами. Его слова приводит Sport24.

Васильев назвал военную промышленность абсолютным лидером, которая стимулирует развитие гражданских технологий. Россия вышла на первые места по производству зерна — теперь страна бьет рекорды, хотя раньше закупала его за рубежом, — а также лидирует в строительстве атомных станций и других высокотехнологичных отраслях.

Особо чемпион отметил социальную политику: программа материнского капитала уникальна в мире. По его мнению, широкий спектр помощи населению и современное медоборудование в больницах вызывают зависть у многих развитых стран.

Ранее Васильев оценил размер своей пенсии, которая составляет 60 тысяч рублей. Он посчитал, что пять-семь лет назад такая пенсия считалась приличной, но сейчас это маловато.