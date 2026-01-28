Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:43, 28 января 2026Спорт

Оценены шансы Сафонова сыграть на ноль в первом матче после возвращения в состав ПСЖ

Шансы Сафонова сыграть на ноль в матче с «Ньюкаслом» оценили коэффициентом 3,05
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Букмекеры оценили шансы Матвея Сафонова отыграть на ноль в домашнем матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На это событие можно поставить с коэффициентом 3,05. Матч пройдет в среду, 28 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Сафонов выйдет в стартовом составе парижан.

Для Сафонова игра станет первой за ПСЖ с 17 декабря. Тогда российский голкипер в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» взял четыре удара с точки подряд и помог своей команде победить. Во время одного из ударов с 11-метровой отметки вратарь сломал руку.

После семи туров общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с таким же количеством очков идет седьмым, уступая парижанам по дополнительным показателям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Орбан раскрыл новый хитрый план Украины

    Путин пообещал продолжить работу над сохранением вечных ценностей

    Фуры намертво заблокировали въезд в Москву и область по двум шоссе

    Стало известно о панике Рютте и членов НАТО из-за Трампа

    Путин назвал неслучайным совпадение двух памятных дат

    Арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко на время следствия

    Рубио раскрыл подробности о новом раунде переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok