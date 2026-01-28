Оценены шансы Сафонова сыграть на ноль в первом матче после возвращения в состав ПСЖ

Шансы Сафонова сыграть на ноль в матче с «Ньюкаслом» оценили коэффициентом 3,05

Букмекеры оценили шансы Матвея Сафонова отыграть на ноль в домашнем матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На это событие можно поставить с коэффициентом 3,05. Матч пройдет в среду, 28 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Сафонов выйдет в стартовом составе парижан.

Для Сафонова игра станет первой за ПСЖ с 17 декабря. Тогда российский голкипер в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» взял четыре удара с точки подряд и помог своей команде победить. Во время одного из ударов с 11-метровой отметки вратарь сломал руку.

После семи туров общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с таким же количеством очков идет седьмым, уступая парижанам по дополнительным показателям.