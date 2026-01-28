Реклама

22:12, 28 января 2026Спорт

Сафонов выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Алексей Гусев
Фото: Albert Gea / Reuters

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе команды на домашний матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча пройдет в среду, 28 января. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Сафонов выйдет на поле впервые с 17 декабря. Тогда российский голкипер в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» взял четыре пенальти подряд и помог своей команде победить. Во время одного из ударов с 11-метровой отметки вратарь сломал руку.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029-го.

