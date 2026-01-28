Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

Вячеслав Колосков: В возвращении Арсена Захаряна в «Динамо» нет смысла

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил необходимость возвращения полузащитника сборной страны Арсена Захаряна в московское «Динамо». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению функционера, смысл в этом отсутствует. «Арсен ничем команде не поможет. Захаряну нужно разобраться с причинами травм и серьезно поработать над этим», — заявил Колосков.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой обратился с советом к Захаряну. По мнению экс-игрока, хавбеку лучше вернуться в Россию, чем оставаться в Испании.

Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» в 2023 году. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, в которых забил один мяч. С момента перехода в испанский клуб, если не считать этот сезон, Захарян из-за травм и болезней пропустил 257 дней.