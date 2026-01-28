Реклама

15:52, 28 января 2026

Подружка невесты столкнулась с опасными последствиями из-за похудения к свадьбе

Жительница Китая решила похудеть к свадьбе подруги и столкнулась с преддиабетом
Екатерина Ештокина

Фото: Freepik

Жительница Китая, имя и фамилия которой не раскрываются, готовилась к свадьбе подруги и столкнулась с преддиабетом. Материал публикует South China Morning Post (SCMP).

26-летняя девушка решила снизить вес к торжеству и с помощью диеты за два месяца сбросила 15 килограммов. Она разработала план похудения, полностью отказавшись от основных продуктов питания. Вместо этого подружка невесты ела только овощи и куриную грудку. Китаянка также регулярно занималась высокоинтенсивными тренировками, иногда пробегая более 10 километров в день.

В результате героиня материала достигла веса в 50 килограммов при росте 160 сантиметров, однако столкнулась с опасными для здоровья последствиями: головокружением, учащенным сердцебиением и сильной жаждой. Результаты анализов показали, что у девушки пограничное состояние, которое предшествует сахарному диабету.

Врач Чэн Бонин разработал план лечения, который включал возвращение к сбалансированному питанию и занятия аэробикой. Спустя три месяца вес жительницы Китая стабилизировался и достиг 52,5 килограмма.

В ноябре 2021 года невеста предложила подружкам похудеть к ее свадьбе и поссорилась с ними.

