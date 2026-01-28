Названы самые распутные страны мира. Какое место заняла Россия и где больше всего шансов найти опытного партнера?

Россия заняла 32-е место в рейтинге самых распутных стран мира

Австралия возглавила рейтинг самых распутных стран мира, который составил ресурс World Population Review. В его основе лежит индекс половой распущенности, который учитывает шесть факторов: средний возраст первого полового контакта, количество сексуальных партнеров, распространенность заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), социальная приемлемость добрачного секса и правовой статус проституции. Чем выше итоговый балл, тем более распутной считается страна.

Самыми распутными странами оказались Австралия, Бразилия и Греция

Из 45 государств, упомянутых в рейтинге, самый большой индекс оказался у Австралии — 360,14 балла. Средний возраст первого полового контакта в этой стране составляет 17,9 года, а среднее число партнеров на протяжении жизни — 13,3. Проституция в Австралии легальна, 81 процент населения считает добрачный секс морально приемлемым или не относит его к вопросам морали. При этом уровень распространенности ЗППП в стране относительно невысок: 14 454 случая на 100 тысяч человек.

Второе место заняла Бразилия с индексом половой распущенности 340,66 балла. Жители этой страны вступают в половые отношения в среднем в 17,4 года и имеют около 9 партнеров. Проституция в стране легальна частично, 61 процент бразильцев одобряют добрачный секс. Уровень ЗППП здесь один из самых высоких в рейтинге — 31 746 случаев на 100 тысяч человек. Больше только в ЮАР.

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Замыкает тройку лидеров Греция — 336,53 балла. Средний возраст первого контакта в этой стране составляет 18,1 года, а число партнеров — 10,6. Проституция в Греции легализована, 86 процентов населения терпимо относятся к добрачному сексу. Несмотря на это уровень ЗППП в Греции один из самых низких среди лидеров рейтинга — 11 458 случаев на 100 тысяч человек.

Четвертую и пятую строчки занимают Чили и Новая Зеландия. В Чили индекс половой распущенности равен 334,64 балла при среднем возрасте первого контакта 17,2 года и 10,1 партнера. Новозеландцы начинают половую жизнь в среднем в 17,8 года и имеют 13,2 партнера — один из самых высоких показателей в рейтинге. Индекс половой распущенности этой страны составляет 327,49 балла.

Германия расположилась на шестом месте с индексом 322,41 балла. При этом среднее число партнеров у немцев составляет лишь 5,8 — существенно меньше, чем у лидеров рейтинга

Седьмое место занимает Италия (317,73 балла), где жители вступают в первые отношения позже — в среднем в 18,9 года, однако имеют 11,8 партнера. Швейцария на восьмой позиции набрала 316,16 балла со средними показателями 18,2 года и 11,1 партнера.

Таиланд стал единственной страной Юго-Восточной Азии в первой десятке. Его индекс составил 312,99 балла. Таиландцы вступают в половые отношения позже большинства лидеров рейтинга — в среднем в 20,5 года, однако имеют около 10,6 партнера.

Замыкает десятку ЮАР с индексом 310,05 балла: средний возраст первого контакта здесь составляет 18,7 года, а число партнеров — 12,5.

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Исландцы раньше всех начинают заниматься сексом, а больше всего партнеров у жителей Турции

Япония расположилась на 14-й строчке (292,95 балла): японцы начинают половую жизнь в среднем в 19,4 года и имеют около 10,2 партнера.

США находятся на 15-м месте с индексом 291,69 балла. Американцы вступают в первые отношения в среднем в 18 лет и имеют 10,7 партнера.

Исландия, занимающая 19-е место, выделяется самым ранним средним возрастом первого полового контакта среди всех стран рейтинга — 15,6 года. При этом исландцы имеют в среднем 13 партнеров. А самый поздний возраст первого полового контакта в Малайзии — 23 года. В рейтинге половой распущенности эта страна занимает 42-е место.

Турция на 21-м месте показала рекордное среднее число партнеров — 14,5. Это самый высокий показатель среди всех 45 стран рейтинга

Индекс Турции составил 285,83 балла. Гонконг — ее полная противоположность. У жителей этого города меньше всего половых партнеров — в среднем 3,7. Он находится на 39-й строчке рейтинга (236,66 балла).

Испания занимает 23-е место с индексом 281,39 балла. Испанцы вступают в первые отношения позже многих европейцев — в среднем в 19,2 года — и имеют лишь 6,1 партнера.

Франция — на 25-м месте (277,59 балла) со средними показателями 18,5 года и 8,1 партнера.

Фото: elmar gubisch / Shutterstock / Fotodom

Россия опередила по сексуальной распущенности Польшу, Индию и Китай

Россия расположилась на 32-м месте с индексом 258,72 балла. Cредний возраст первого полового контакта у россиян составляет 18,7 года, в среднем у них насчитывается 9 сексуальных партнеров. Также сыграло роль то, что только 50 процентов населения считает добрачный секс приемлемым. Уровень ЗППП в России, по данным World Population Review, составляет 19 246 случаев на 100 тысяч человек.

Россия опережает Израиль (257,72 балла), где жители начинают половую жизнь раньше (в 16,7 года), но имеют сопоставимое число партнеров (10,6). Польша занимает 34-е место с индексом 254,65 балла. Поляки вступают в первые отношения в среднем в 19 лет и имеют 6 партнеров.

Рейтинг замыкают крупнейшие страны Азии. У Индонезии — 174,68 балла, у Китая — 170,04 балла, у Индии — 169,73 балла. Жители Китая и Индии вступают в половые отношения позже всех — в среднем в 22,1 и 22,9 года соответственно — и имеют наименьшее число партнеров: 3,1 — у китайцев и 3 — у индийцев.

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Российские пенисы стали на 7 процентов длиннее

Ранее World Population Review публиковал информацию о странах, где у мужчин самые большие пенисы, а у женщин — самая большая грудь.

В 2024 году сообщалось, что всего за два года пенисы жителей России увеличились в длине на 7,12 процента. На изменение длины половых органов в разных странах обратили внимание аналитики онлайн-аптеки NowPatient. Они сопоставили данные исследований разных лет и обнаружили, что средняя длина российского пениса при эрекции, составлявшая в 2022 году 13,2 сантиметра, к 2024 году достигла 14,5 сантиметра.

Первое место по этому показателю заняли мужчины из Венесуэлы: их пенисы стали длиннее на 27,05 процента. Значительный рост также наблюдался в Конго, Нигерии, Новой Зеландии и Колумбии

При этом в некоторых странах пенисы, наоборот, укоротились. Сильнее всех пострадали итальянцы: их половые органы, если верить NowPatient, стали короче на 18,54 процента. Сходные процессы происходили в Южной Корее, Таиланде и Грузии.

Самая большая грудь, по информации World Population Review, у жительниц Норвегии. Средний размер чашки бюстгальтера в этой стране — от C до D. Кроме Норвегии, в первую пятерку стран входят США, Великобритания, Люксембург и Исландия, где чаще всего носят бюстгальтеры размера C.

В этом рейтинге Россия заняла шестое место. Здесь, по данным World Population Review, средний размер чашки составляет от B до C, при этом средний индекс массы тела россиянок равен 26,7 — это соответствует незначительному избыточному весу. Авторы исследования отмечают, что в странах, где много женщин с избыточным весом или ожирением, больше средний размер бюстгальтеров.