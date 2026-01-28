Раскрыто предназначение ветхозаветного Ковчега завета

Египтолог Дэвид Фолк: Ковчег завета создан по образцу Древнего Египта

Египтолог Дэвид Фолк предложил новую теорию о происхождении и предназначении ветхозаветного Ковчега завета. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фолк утверждает, что Ковчег завета был создан по образцу египетских ритуальных ларцов для статуй божеств. В Древнем Египте их украшали изображениями уреев — стилизованных кобр, изрыгающих огонь.

В отличие от них, в Ковчеге завета не было изваяний. По мнению ученого, это должно было показать, что присутствие Бога не требует физического воплощения.

Фолк полагает, что создатели Ковчега заимствовали этот визуальный язык, но переосмыслили его. Если теория верна, конструкция представляла собой намеренную теологическую инновацию.

Согласно Ветхому завету, Моисей поместил в Ковчег скрижали с Десятью заповедями. Реликвия хранилась в Скинии — переносном святилище, построенном после исхода израильтян из Египта.

Ковчег завета исчезает из библейских повествований незадолго до разграбления Иерусалима вавилонянами в 586 году до нашей эры. Куда он делся и существовал ли в действительности, остается неизвестным. Поиски реликвии легли в основу фильма Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». В кино Ковчег обладал сверхъестественными свойствами.

