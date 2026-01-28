Реклама

00:30, 28 января 2026

Раскрыто предназначение ветхозаветного Ковчега завета

Египтолог Дэвид Фолк: Ковчег завета создан по образцу Древнего Египта
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Krikkiat / Shutterstock / Fotodom

Египтолог Дэвид Фолк предложил новую теорию о происхождении и предназначении ветхозаветного Ковчега завета. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фолк утверждает, что Ковчег завета был создан по образцу египетских ритуальных ларцов для статуй божеств. В Древнем Египте их украшали изображениями уреев — стилизованных кобр, изрыгающих огонь.

В отличие от них, в Ковчеге завета не было изваяний. По мнению ученого, это должно было показать, что присутствие Бога не требует физического воплощения.

Фолк полагает, что создатели Ковчега заимствовали этот визуальный язык, но переосмыслили его. Если теория верна, конструкция представляла собой намеренную теологическую инновацию.

Согласно Ветхому завету, Моисей поместил в Ковчег скрижали с Десятью заповедями. Реликвия хранилась в Скинии — переносном святилище, построенном после исхода израильтян из Египта.

Ковчег завета исчезает из библейских повествований незадолго до разграбления Иерусалима вавилонянами в 586 году до нашей эры. Куда он делся и существовал ли в действительности, остается неизвестным. Поиски реликвии легли в основу фильма Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». В кино Ковчег обладал сверхъестественными свойствами.

Ранее сообщалось, что ученый из Австрии нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом возрастом более полутора тысяч лет. Сделать открытие ему помогла ультрафиолетовая съемка.

