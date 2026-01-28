Реклама

20:56, 28 января 2026Спорт

Российский скелетонист-чемпион заявил об отсутствии интереса к Олимпиаде-2026

Алексей Гусев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Олимпийский чемпион, скелетонист Александр Третьяков заявил об отсутствии интереса к Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщает Metaratings.

По словам россиянина, он не планировал их смотреть и не знает, когда начнутся соревнования. «Без российских спортсменов особого желания смотреть Олимпиаду нет. Возможно, когда соревнования стартуют, что-то и посмотрю, но в целом таких планов не было», — заявил Третьяков.

Ранее Центр спортивной подготовки сборных команд России назвал итоговый состав спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии и допущенных к участию в Играх в нейтральном статусе. В списке 13 атлетов, представителей скелетона среди них нет.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и завершится 22 февраля. Соревнования пройдут в итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо.

