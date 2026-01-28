Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:31, 28 января 2026Спорт

Назван итоговый состав российских спортсменов на Олимпиаду-2026

13 спортсменов представят Россию в восьми дисциплинах на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Центр спортивной подготовки сборных команд России назвал итоговый состав спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии и допущенных к участию в Играх в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Страну представят 13 атлетов в восьми дисциплинах. Фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник; шорт-трек: Алена Крылова, Иван Посашков; лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев; конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова; ски-альпинизм: Никита Филиппов; санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов; горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.

24 января в Международном олимпийском комитете заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2026. При этом им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и завершится 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Пашинян рассказал об отказе поставлять оружие Армении из-за ОДКБ

    Зеленский поручил делегации решить один вопрос «как можно скорее»

    В Европе раскритиковали Каллас из-за ее возмутительного поведения

    Оценены шансы «Кайрата» обыграть «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

    Названы аргументы в пользу легализации онлайн-казино в России

    Экономист оценил угрозу обвала доллара

    Бизнесменам предсказали крах из-за веры в магию и гадания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok