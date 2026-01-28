Назван итоговый состав российских спортсменов на Олимпиаду-2026

13 спортсменов представят Россию в восьми дисциплинах на Олимпиаде-2026

Центр спортивной подготовки сборных команд России назвал итоговый состав спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии и допущенных к участию в Играх в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Страну представят 13 атлетов в восьми дисциплинах. Фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник; шорт-трек: Алена Крылова, Иван Посашков; лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев; конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова; ски-альпинизм: Никита Филиппов; санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов; горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.

24 января в Международном олимпийском комитете заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2026. При этом им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и завершится 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.