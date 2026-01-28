Трамп усомнился в нападении на обвиняемую им в инцесте конгрессвумен

Трамп предположил, что конгрессвумен Омар могла подстроить нападение на себя

Президент США Дональд Трамп предположил, что нападение на члена Палаты представителей Ильхан Омар могло быть подстроено ею самой. Его слова приводит журналистка телеканала ABC Рэйчел Скотт в социальной сети X.

«Я думаю, что она мошенница... Зная ее, она, вероятно, сама себя обрызгала», — сказал американский лидер.

При этом глава Белого дома особо подчеркнул, что не видел сам ролик с нападением на конгрессвумен. «Нет, я не видел это [видео]. Надеюсь, мне не придется с этим возиться», — добавил он.

Вечером 27 января член Палаты представителей США Ильхан Омар подверглась нападению в здании мэрии города Миннеаполис, когда призывала к последствиям для федеральных чиновников, контролирующих агрессивную иммиграционную политику президента Трампа.

До этого Трамп обвинял Омар, семья которой родом из Сомали, в заключении брака с собственным братом. По его словам, она якобы сделала это, чтобы получить гринкарту и оказаться в США.