09:47, 28 января 2026

Трамп усомнился в нападении на обвиняемую им в инцесте конгрессвумен

Трамп предположил, что конгрессвумен Омар могла подстроить нападение на себя
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

Президент США Дональд Трамп предположил, что нападение на члена Палаты представителей Ильхан Омар могло быть подстроено ею самой. Его слова приводит журналистка телеканала ABC Рэйчел Скотт в социальной сети X.

«Я думаю, что она мошенница... Зная ее, она, вероятно, сама себя обрызгала», — сказал американский лидер.

При этом глава Белого дома особо подчеркнул, что не видел сам ролик с нападением на конгрессвумен. «Нет, я не видел это [видео]. Надеюсь, мне не придется с этим возиться», — добавил он.

Вечером 27 января член Палаты представителей США Ильхан Омар подверглась нападению в здании мэрии города Миннеаполис, когда призывала к последствиям для федеральных чиновников, контролирующих агрессивную иммиграционную политику президента Трампа.

До этого Трамп обвинял Омар, семья которой родом из Сомали, в заключении брака с собственным братом. По его словам, она якобы сделала это, чтобы получить гринкарту и оказаться в США.

