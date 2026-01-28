Реклама

12:03, 28 января 2026Интернет и СМИ

Уехавший на Украину журналист-иноагент оставил в России миллионные долги

Журналист Киселев, уехавший на Украину, имеет долг в 3,4 млн рублей в России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Журналист Евгений Киселев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший на Украину, оставил в России долг в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у Киселева есть непогашенная задолженность в размере 3,4 миллиона рублей, 2,8 миллиона из которых — долги по кредитам. Кроме того, журналист не оплатил налоги на сумму 443 тысячи рублей.

Отмечается, что в отношении Киселева открыто 29 исполнительных производств.

Ранее стало известно, что Киселева заочно арестовали в России. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции.

В феврале 2024 года Киселева внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В мае 2022 года Минюст включил журналиста в список иностранных агентов. По данным ведомства, журналист занимался политической деятельностью, которую спонсировала Украина.

