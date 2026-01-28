Реклама

10:49, 28 января 2026Бывший СССР

Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

ВС РФ сорвали попытку ВСУ повторить операцию «Паутина», уничтожив фуру с БПЛА
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Украина планировала провести вторую операцию «Паутина» на территории России. Тяжелую фуру с беспилотниками внутри заметили на границе Черниговской и Сумской областей.

Сообщается, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало атаковать несколько российских объектов с помощью ударных БПЛА дальнего действия, запустив их из автомобиля.

«Помимо БПЛА, в кузове грузовика была еще и мобильная группа ВСУ», — рассказал источник. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России атаковали грузовик, уничтожив личный состав и беспилотники.

Фото: Stringer / Reuters

Повторить операцию «Паутина» пытались еще осенью

12 сентября прошлого года в Грузии задержали украинцев, которые попытались провезти взрывчатку. По их словам, конечным пунктом должна была стать Россия.

«(...) задержанный в своих показаниях указывает конечной целью доставки взрывчатого вещества Российскую Федерацию», — прокомментировал сотрудник грузинского ведомства.

Кадр: Telegram-канал «Северный Ветер»

Задержанные рассказали, что в России якобы планировалась организация операции «Паутина-2». На Украине опровергли эти заявления, отметив, что Грузия не предоставляла официальную информацию о задержанных за провоз взрывчатки украинцах. Служба безопасности Грузии (СГБ), в свою очередь, утверждает, что Киев сразу же был уведомлен о задержании своих граждан.

1 июня российские регионы атаковали вылетающие из фур украинские беспилотники

ВСУ атаковали несколько российских регионов дронами, вылетевшими из грузовиков. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Материалы по теме:
Глава ФСБ заявил, что Великобритания стоит за терактами и диверсиями на территории России. Лондон курировал операцию «Паутина»
Глава ФСБ заявил, что Великобритания стоит за терактами и диверсиями на территории России. Лондон курировал операцию «Паутина»
16 октября 2025
Дроны ВСУ атаковали регионы России, под удар впервые попала Сибирь. Беспилотники вылетали из фур
Дроны ВСУ атаковали регионы России, под удар впервые попала Сибирь. Беспилотники вылетали из фур
1 июня 2025

После этого в офисе Зеленского анонсировали аналоги операции «Паутина». Президент Украины выразил уверенность, что подобные атаки подтолкнут Россию к заключению мира.

«У нас также есть более сильные тактические решения — наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери», — говорил Зеленский.

