ВС РФ сорвали попытку ВСУ повторить операцию «Паутина», уничтожив фуру с БПЛА

Украина планировала провести вторую операцию «Паутина» на территории России. Тяжелую фуру с беспилотниками внутри заметили на границе Черниговской и Сумской областей.

Сообщается, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало атаковать несколько российских объектов с помощью ударных БПЛА дальнего действия, запустив их из автомобиля.

«Помимо БПЛА, в кузове грузовика была еще и мобильная группа ВСУ», — рассказал источник. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России атаковали грузовик, уничтожив личный состав и беспилотники.

Фото: Stringer / Reuters

Повторить операцию «Паутина» пытались еще осенью

12 сентября прошлого года в Грузии задержали украинцев, которые попытались провезти взрывчатку. По их словам, конечным пунктом должна была стать Россия.

«(...) задержанный в своих показаниях указывает конечной целью доставки взрывчатого вещества Российскую Федерацию», — прокомментировал сотрудник грузинского ведомства.

Задержанные рассказали, что в России якобы планировалась организация операции «Паутина-2». На Украине опровергли эти заявления, отметив, что Грузия не предоставляла официальную информацию о задержанных за провоз взрывчатки украинцах. Служба безопасности Грузии (СГБ), в свою очередь, утверждает, что Киев сразу же был уведомлен о задержании своих граждан.

1 июня российские регионы атаковали вылетающие из фур украинские беспилотники

ВСУ атаковали несколько российских регионов дронами, вылетевшими из грузовиков. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

После этого в офисе Зеленского анонсировали аналоги операции «Паутина». Президент Украины выразил уверенность, что подобные атаки подтолкнут Россию к заключению мира.

«У нас также есть более сильные тактические решения — наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери», — говорил Зеленский.