В России объяснили необходимость тишины в переговорах по Украине

Чепа допустил, что Киев пытается манипулировать промежуточными итогами встреч

Киев пытается манипулировать промежуточными итогами переговоров по Украине, поэтому не сохраняет тишину вокруг процесса, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О необходимости затишья вокруг встреч по урегулированию конфликта депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Чепа отметил, что в переговорном процессе по Украине принимают участие несколько сторон — Россия, США, Украина, поэтому все заявления о промежуточных итогах встреч нужно продумывать тщательнее, нежели в диалоге участвовало бы только две страны.

«Но Киев пытается манипулировать промежуточными результатами», — добавил депутат.

Также политик допустил, что американцы уже не раз предупреждали украинских чиновников, чтобы они не спешили с выводами.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что высказывание министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о схеме подписания мирного соглашения по Украине — высший показатель непрофессионализма. Он заметил, что переговорный процесс продолжается, поэтому слова украинского министра его удивили.

27 января Сибига сообщил, что мирное соглашение об урегулировании конфликта из 20 пунктов является двусторонним документом. Он уточнил, что Украина подпишет документ с США, а Соединенные Штаты отдельно подпишут соглашение с Россией, при этом подписи ЕС не будет.

