Ценности
17:21, 28 января 2026

Во Франции отреагировали на скандальный пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле

Французский телеканал TF1 отреагировал на пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле
Карина Черных
Фото: nikolpetr / Shutterstock / Fotodom  

Французский телеканал TF1 отреагировал на скандальную поездку российских звезд в Куршевель, которую организовала известная сеть мультибрендовых магазинов Rendez-Vous Russia («Рандеву»). Фрагмент из телепрограммы Bonjour! опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ведущие шоу обратили внимание на видео и фото с роскошного мероприятия, организованного в честь 25-летия со дня открытия магазинов, которыми делились в соцсетях российские знаменитости, в частности, журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова и модель Елена Перминова. Кроме того, они также упомянули информацию о том, что сотрудники Rendez-Vous пожаловались на сокращение зарплат до проведения пресс-тура.

«Руководство закатывает такой праздник и потягивает шампанское, когда остальному населению страны не хватает средств на одежду», — подчеркнули ведущие.

Ранее о скандальной поездке в Куршевель высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. Политик призвал Rendez-Vous уйти из России и назвал вечеринку во Французских Альпах шабашем.

