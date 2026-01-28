Возможную стратегию ослабления ВСУ на нескольких участках фронта раскрыли

ВС РФ могут заставить ВСУ перебросить силы в Славянск и ослабить другие участки

Российские военные могут заставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросить силы в Донецкую народную республику (ДНР), на участок фронта между Славянском и Краматорском. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Одна из популярных гипотез на ближайшие перспективы СВО сводится к тому, что наступление на Славянск и Краматорск само по себе не является для РФ ключевым и в каком бы то ни было смысле определяющим. Гораздо важнее другие направления», — говорится в публикации.

Уточняется, что стягивание Киевом резервов к Славянску и Краматорску может ослабить позиции ВСУ на остальных участках фронта. Авторы канала отмечают, что речь в первую очередь идет о запорожском направлении. Так, украинское командование может оказаться перед выбором: отступать в Запорожье или перебрасывать силы из Донбасса в попытках остановить южное наступление.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в направлении Славянска. Армия РФ закрепилась в Красном Лимане и начала бои за Северском.