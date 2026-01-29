Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:38, 29 января 2026Ценности

55-летний музыкант рассказал о борьбе с булимией в молодости

Британский музыкант Гэри Барлоу рассказал о борьбе с булимией в молодости
Екатерина Ештокина

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Британский музыкант и участник группы Take That Гэри Барлоу рассказал о борьбе с булимией в молодости. Об этом он рассказал в документальном фильме, вышедшем на платформе Netflix.

55-летний артист признался, что в 1990-х годах его мучила зависть к успеху его коллеги Робби Уильямса. При этом сам Уильямс публично высказывал колкости в адрес Барлоу. «Это было просто невыносимо. Хотелось просто спрятаться куда подальше. Был период, когда я около 13 месяцев ни разу не выходил из дома. И я также начал набирать вес. И чем больше я прибавлял в весе, тем меньше людей меня узнавали», — рассказал он.

Материалы по теме:
Брюс Уиллис неизлечимо болен. Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
Брюс Уиллис неизлечимо болен.Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
12 марта 2023
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022
Брендану Фрейзеру — 53. Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
Брендану Фрейзеру — 53.Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
4 декабря 2022

На эксклюзивных кадрах, опубликованных в фильме, было видно, что у звезды присутствует лишний вес. При этом Барлоу добавил, что боролся с расстройством пищевого поведения.

«Бывали ночи, когда я ел, ел и ел, но как бы я себя ни чувствовал, на следующий день мне становилось в десять раз хуже. Однажды я подумал: «Я был вне дома, уже 10 часов, я слишком много съел, мне нужно избавиться от этой еды». Просто уходишь в темный угол дома и тебя тошнит, ты доводишь себя до рвоты. Ты думаешь, это всего лишь раз, а потом вдруг снова и снова идешь по этому коридору

Гэри Барлоумузыкант

В разгар борьбы с болезнью вес Гэри достиг 17 стоунов (около 90 кг), а в 2003 году ситуация изменилась. «Был день, когда я просто сказал себе: "Нет, я больше не могу это терпеть, я изменюсь. Я хочу измениться, и я полон решимости не становиться таким, какой я есть". Мне понадобилось всего несколько лет, чтобы опуститься так низко, но потребовались годы, чтобы вернуться к тому, кем я хотел быть. Наверное, лет десять», — заключил музыкант.

В мае 2025 года мир помешался на аномальной худобе. Популярными вновь становились персональные тренировки, полезные продукты или курс уколов для похудения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Евгения Медведева примерила свадебный наряд

    ВС России придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны

    В США увидели в ИИ причину проблем с трудоустройством выпускников колледжей

    Расчленивший в Дагестане мать троих детей оказался экстремистом с криминальным прошлым

    Врач связал смерти пациентов интерната в Кузбассе с распространенной инфекцией

    Названы возможные критерии запрета на билеты «банка приколов»

    Продажи бракованных машин в России взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok