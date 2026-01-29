55-летний музыкант рассказал о борьбе с булимией в молодости

Британский музыкант Гэри Барлоу рассказал о борьбе с булимией в молодости

Британский музыкант и участник группы Take That Гэри Барлоу рассказал о борьбе с булимией в молодости. Об этом он рассказал в документальном фильме, вышедшем на платформе Netflix.

55-летний артист признался, что в 1990-х годах его мучила зависть к успеху его коллеги Робби Уильямса. При этом сам Уильямс публично высказывал колкости в адрес Барлоу. «Это было просто невыносимо. Хотелось просто спрятаться куда подальше. Был период, когда я около 13 месяцев ни разу не выходил из дома. И я также начал набирать вес. И чем больше я прибавлял в весе, тем меньше людей меня узнавали», — рассказал он.

На эксклюзивных кадрах, опубликованных в фильме, было видно, что у звезды присутствует лишний вес. При этом Барлоу добавил, что боролся с расстройством пищевого поведения.

«Бывали ночи, когда я ел, ел и ел, но как бы я себя ни чувствовал, на следующий день мне становилось в десять раз хуже. Однажды я подумал: «Я был вне дома, уже 10 часов, я слишком много съел, мне нужно избавиться от этой еды». Просто уходишь в темный угол дома и тебя тошнит, ты доводишь себя до рвоты. Ты думаешь, это всего лишь раз, а потом вдруг снова и снова идешь по этому коридору Гэри Барлоу музыкант

В разгар борьбы с болезнью вес Гэри достиг 17 стоунов (около 90 кг), а в 2003 году ситуация изменилась. «Был день, когда я просто сказал себе: "Нет, я больше не могу это терпеть, я изменюсь. Я хочу измениться, и я полон решимости не становиться таким, какой я есть". Мне понадобилось всего несколько лет, чтобы опуститься так низко, но потребовались годы, чтобы вернуться к тому, кем я хотел быть. Наверное, лет десять», — заключил музыкант.

