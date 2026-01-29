Реклама

10:06, 29 января 2026Россия

Стало известно о возмущении российских властей из-за «Ахмата»

Военблогер с ником Индия: Чиновница в Ростове-на-Дону возмутилась из-за «Ахмата»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Одна из чиновников в Ростове-на-Дону возмутилась упоминанием спецназа «Ахмат» в вызвавшем общественный резонанс ролике, в съемках которого использовали воспитанников одного из детских садов города. Об этом стало известно из публикации военблогера с ником Индия, близкой к подразделению, в Telegram.

Как сообщалось ранее, журналистка Анастасия Миронова обратила внимание на ролик, на кадрах которого ребенок на морозе обращается со словами поддержки к командиру «Ахмата» Апти Алаудинову, после чего речь произносят другие дети. Заведующая детским садом заявила, что ролик снимался во время прогулки и дети не замерзли. Прокуратура начала проверку.

Военблогер Индия утверждает, что после того, как в сети отреагировали на ролик с детсадовцами, неназванная представительница власти якобы с возмущением потребовала объяснений от матери девочки, которую назвали инициатором съемки. «Елену (мать ребенка — прим. «Ленты.ру») и заведующую вызвали на ковер к чиновнице. И понеслось: "Почему вы в ролике обратились к чеченцам? Что за "Ахмат"? Вы секта?"» — приводит слова чиновницы Индия.

Она добавила, что представительница власти якобы назвала лозунг «Ахмат — сила» «чуждым», а текст обращения детей — инспирированным самим Алаудиновым.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео атаки дрона спецназа «Ахмат» на украинскую технику. На кадрах видно, как беспилотники успешно поражают цели.

