Стало известно о возмущении российских властей из-за «Ахмата»

Военблогер с ником Индия: Чиновница в Ростове-на-Дону возмутилась из-за «Ахмата»

Одна из чиновников в Ростове-на-Дону возмутилась упоминанием спецназа «Ахмат» в вызвавшем общественный резонанс ролике, в съемках которого использовали воспитанников одного из детских садов города. Об этом стало известно из публикации военблогера с ником Индия, близкой к подразделению, в Telegram.

Как сообщалось ранее, журналистка Анастасия Миронова обратила внимание на ролик, на кадрах которого ребенок на морозе обращается со словами поддержки к командиру «Ахмата» Апти Алаудинову, после чего речь произносят другие дети. Заведующая детским садом заявила, что ролик снимался во время прогулки и дети не замерзли. Прокуратура начала проверку.

Военблогер Индия утверждает, что после того, как в сети отреагировали на ролик с детсадовцами, неназванная представительница власти якобы с возмущением потребовала объяснений от матери девочки, которую назвали инициатором съемки. «Елену (мать ребенка — прим. «Ленты.ру») и заведующую вызвали на ковер к чиновнице. И понеслось: "Почему вы в ролике обратились к чеченцам? Что за "Ахмат"? Вы секта?"» — приводит слова чиновницы Индия.

Она добавила, что представительница власти якобы назвала лозунг «Ахмат — сила» «чуждым», а текст обращения детей — инспирированным самим Алаудиновым.

