Двукратный обладатель Кубка Стэнли предпочел Гретцки Овечкину

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл в подкасте Ice Guardians Podcast предпочел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки россиянину Александру Овечкину.
Халл назвал Гретцки непревзойденным хоккеистом всех времен, независимо от рекорда Овечкина. Он отметил уникальное игровое чутье Гретцки: он мог перехитрить соперников, заманив их на один фланг и внезапно развернув атаку в противоположную сторону, где защита оказывалась пустой. Легендарный форвард подбирал шайбу у своих ворот, предвидел игру наперед и раздавал передачи «вслепую».
Овечкин забил 996 голов с учетом плей-офф в НХЛ. Чтобы догнать Гретцки по этому показателю, на счету которого 1016 голов, россиянину осталось забросить ровно 20 шайб.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.